Dos detenidos en Ourense por intimidar, amenazar y agredir a una persona en silla de ruedas por una supuesta deuda

OURENSE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombre como presuntos autores de un delito de extorsión por intimidar, amenazar y agredir físicamente a una persona impedida en una silla de ruedas durante dos años para cobrar una supuesta deuda.

Según ha informado la Policía Nacional, el pasado 18 de octubre dos personas aseguraron ser conocedores de un delito que sufría un amigo, el cual no se atrevía a denunciar por futuras represalias y debido a un ictus sufrido hace dos años que le provocó una hemiplejia lateral izquierda y otras consecuencias.

Los denunciantes manifestaron que su amigo es una persona que, debido al patrimonio familiar, "poseía un elevado poder adquisitivo" y hacía ostentación del mismo durante su disfrute del ocio nocturno, "pagando consumiciones de alcohol y demás a sus acompañantes", relatan las mismas fuentes policiales, por lo que se acercó a él "gente diversa que se aprovechó de su generosidad en beneficio propio".

Por tal motivo entabló amistad con varias personas originarias de Rumanía, a las que mostró su patrimonio familiar. En agosto del año 2019 su amigo sufrió un ictus que le provocó una hemiplejia lateral izquierda, una pérdida de memoria y fue internado durante seis meses en un centro neurorehabilitador, indica la Policía.

Durante su estancia en dicho centro, la familia se percató de que sus tarjetas bancarias "estaban siendo utilizadas por terceras personas, llegando a gastar y retirar 33.000 euros", pero no presentó denuncia por tales hechos y las canceló. Debido a la pérdida de memoria no se pudo determinar las circunstancias en que obtuvieron las tarjetas, asegura la Policía.

Cuando recibió el alta quedó impedido en una silla de ruedas, pero comenzó a hacer una vida normal y empezó a recibir mensajes desde un número que no conocía, de un hombre que le decía que tenía una deuda con él de 2.400 euros y que le amenazó con matarle si no la saldaba. Debido al temor que sufrió y que no recordaba nada, optó por pagarle, enviando el hombre del teléfono a otro a recoger el dinero a su casa.

LLAMADAS Y MENSAJES

Nuevamente recibió llamadas y mensajes amenazantes en los que le pedían más dinero, asegura la Policía, y accedió a pagar, lo que, aseguran las mismas fuentes, se convirtió "en una espiral sin fin, hasta el punto de pasar a pedir a continuación bienes inmuebles bajo amenazas de muerte".

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense recabó información para el inicio de su investigación, que concluyó con la atribución del delito de extorsión a dos hombres que mediante intimidación, amenazas y agresiones físicas, cobraban una supuesta deuda a una persona que temió por su integridad física al estar impedido en una silla de ruedas, así como la de sus familiares y procedió a su detención y puesta a disposición judicial.

Los detenidos, puntualiza la Policía, son dos hombres hermanos de 40 y 33 años de edad, naturales de Rumanía. Quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.