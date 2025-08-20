Dos detenidos en Ourense como presuntos autores de robos en una carnicería y una máquina expendedora

Archivo - Policía Nacional. Foto de archivo. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

En uno de los casos, uno de los individuos logró huir, pero regresó poco después para intentar forzar nuevamente un aparato de vending

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres fueron detenidos este martes por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de robos con fuerza en una carnicería y una máquina de expendedora de alimentos en Ourense.

Según la policía, el primer incidente tuvo lugar sobre las 6 de la madrugada del lunes 18, cuando uno de los individuos fue sorprendido a pocos metros de una carnicería situada en una céntrica calle de la ciudad -aunque no se ha especificado cuál.

La policía intervino al sospechoso diversos útiles presuntamente utilizados para cometer el robo. Los agentes creen que el hombre forzó el bombín y apalancó la puerta para acceder a la carnicería.

Al día siguiente, también de madrugada, la policía afirma que se produjo un nuevo incidente, cuando se llevó a cabo el forzamiento de una máquina expendedora de comestibles.

El individuo del día anterior fue novamente soprendido, pero afirma la policía que esta vez estaba acompañado de otra persona, que logró huir del local. Minutos más tarde, en el mismo sitio, cuando intentaba forzar otra máquinas de vending, por fin fue detenido.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial.