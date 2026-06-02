Dos detenidos por romper la puerta de cristal y robar en una farmacia de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Ourense han detenido a dos hombres que, en la madrugada del pasado día 30 de mayo, forzaron y rompieron la puerta de cristal de acceso a una farmacia del centro de la ciudad para sustraer el dinero de la caja registradora.

Una vez en el lugar, los agentes observaron la cristalera principal del local fracturada y a dos hombres que ante la presencia policial huyeron del lugar a la carrera.

Según ha detallado el Cuerpo en un comunicado, uno de los hombres fue detenido inmediatamente pero el otro fue localizado en inmediaciones del río Barbaña.

Tras realizar las diligencias oportunas, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.