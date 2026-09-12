Dos heridos tras salirse de la vía y acabar su coche sobre el tejado de un alpendre en Arteixo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este sábado tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y terminar sobre el tejado del alpendre de una vivienda en el kilómetro 4 de la carretera DP-0513, en el municipio coruñés de Arteixo.

En concreto, el 112 Galicia ha detallado que el vehículo se salió de la calzada y atravesó una zona de fincas antes de recorrer varios metros por el aire y colisionar contra el tejado. Fue un particular quien contactó con el 112 Galicia para alertar de lo sucedido.

En la intervención han participado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Carballo, el Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo, voluntarios de Protección Civil de A Laracha y personal del servicio de mantenimiento de la vía.