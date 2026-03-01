Dos motoristas heridas, una de ellas de gravedad, tras colisionar con un coche en Coristanco (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridas tras colisionar con un coche en el municipio coruñés de Coristanco. El estado de la copiloto de la moto es de gravedad, apuntan los agentes de Tráfico.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, pocos minutos antes de la medianoche la Guardia Civil informaba de un choque entre una moto y un coche en la AC-552, kilómetro 35.1, a la altura de Traba, en Coristanco. Además, indicaban que la copiloto de la moto, parecía estar herida de gravedad.

Con estes datos, el 112 Galicia avisó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Bergantiños, al GES de Ponteceso y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, que tras finalizar su intervención procedieron con las tareas de limpieza de la vía.

Asimismo, los servicios de emergencia confirmaron el traslado de las dos ocupantes de la moto por los servicios sanitarios.