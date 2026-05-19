Dos personas atracan a punta de pistola un banco en Pazos de Borbén (Pontevedra) y se dan a la fuga

Archivo - Coche de la Guardia Civil por Minas de Riotinto (Huelva). - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca a dos personas que atracaron esgrimiendo un cuchillo y un arma, se desconoce si real o simulada, un banco en el municipio pontevedrés de Pazos de Borbén y, posteriormente, se dieron a la fuga en un vehículo.

Según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, los hechos sucedieron sobre las 14.00 horas de este martes cuando las dos personas encapuchadas accedieron a la entidad bancaria y se llevaron dinero.

Ahora, la Guardia Civil de Pontevedra tiene abierta una investigación para localizar a las personas autoras del atraco.