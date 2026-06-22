Dos policías nacionales salvan la vida a un niño de 3 años que se desvaneció en Vigo y quedó sin respiración

1098240.1.260.149.20260622113317 Imagen de los agentes con la familia en el hospital. - POLICÍA NACIONAL

VIGO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Nacional salvaron la vida a un niño de 3 años de edad que se desvaneció en el barrio de Lavadores de Vigo, se golpeó la cabeza y quedó sin respiración.

Según informa dicho cuerpo de seguridad, una mujer alertó al 091 para solicitar una ambulancia urgente ya que "estaba perdiendo a su hijo". Según explicaba la madre en la llamada, el menor se había desvanecido y golpeado en la cabeza, permaneciendo inconsciente en el suelo y con dificultad para respirar.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba en la zona acudió de inmediato al domicilio y comprobó que el menor presentaba cianosis (la piel de color violácea por falta de oxígeno) debido a que no era capaz de respirar.

Mientras la ambulancia medicalizada se desplazaba al punto, los agentes observaron que el niño dejó de respirar, iniciando las maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando finalmente que el menor vomitase, rompiese a llorar y recuperase la respiración. Minutos después, los sanitarios se hicieron cargo de su estabilización.

Debido a la urgencia y a la elevada densidad del tráfico en ese momento, el personal sanitario solicitó apoyo policial para agilizar el traslado al hospital. Los agentes coordinaron varios cortes de tráfico que fueron ejecutados por distintos indicativos policiales.

"Esta canalización del tráfico resultó determinante para garantizar la rápida llegada del menor al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde, según la información facilitada por la familia, el niño se ha recuperado favorablemente", añade la Policía.