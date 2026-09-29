Dos testigos declaran que comunicaron al PSOE episodios de acoso en el caso Tomé pero no pondrán denuncia

LUGO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos de las mujeres citadas este martes como testigos en la investigación judicial por acoso sexual del que es acusado el expresidente de la Diputación, José Tomé Roca, han asegurado haber comunicado episodios de acoso a través del canal interno habilitado por el PSOE, aunque ambas han manifestado que no tienen previsto presentar una denuncia judicial para preservar su privacidad y la de sus familias, según ha trascendido de la declaración.

En una jornada maratoniana en el Tribunal de Instancia número 3 de Lugo, encargado de los asuntos de violencia sobre la mujer, se iniciaron sobre las 10.00 las comparecencias dentro de la fase de instrucción abierta a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Provincial por un supuesto caso de acoso sexual denunciado por una joven, hija de una trabajadora del partido. En total estaban citadas nueve personas, cinco a propuesta del Ministerio Público y cuatro de la defensa.

Una de las declaraciones que se prolongó durante más tiempo fue la de Pilar García Porto, diputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla y exsecretaria de Organización del PSdeG en Lugo. Según lo expuesto en sede judicial, sostuvo que había conocido las supuestas comunicaciones internas sobre el caso a través de terceras personas y que ninguna de las mujeres afectadas se había puesto directamente en contacto con ella.

La declaración de García Porto pretendía esclarecer qué conocimiento tenía de las comunicaciones remitidas al canal interno del partido y si se había producido algún tipo de actuación posterior. La dirigente socialista no ha realizado declaraciones a los medios ni a su llegada ni a su salida de los juzgados, aunque manifestó su disposición a colaborar con la justicia.

El objetivo de la acusación particular estaba en determinar si los hechos investigados constituyen un episodio aislado o pueden responder a un posible patrón de conducta.

Según ha explicado el abogado de la víctima tras la jornada, las declaraciones de este martes aportan elementos sobre el conocimiento que determinadas personas del partido pudieron tener de las quejas de la víctima en el canal interno y de que no se actuó ni se apartó a Tomé de sus funciones.

Entre los testigos de la defensa también ha declarado una persona que aseguró haber trasladado en coche a una de las mujeres el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, aunque afirmó que ella no le comentó entonces nada sobre lo sucedido.

Otros dos testimonios correspondieron a trabajadoras de la Diputación, citadas para aportar información sobre las circunstancias en las que la denunciante y Tomé coincidieron en ese entorno y el día de los hechos. Otro de los testigos, otro miembro del partido, ha mostrado su móvil a la jueza, donde esta ha visto que llamadas mantenidas con Tomé en días previos a la comparecencia.

DECLARACIONES PENDIENTES

Quedó pendiente la declaración de una de las personas citadas, que no pudo acudir por motivos de salud. El juzgado deberá fijar una nueva fecha. También está pendiente la declaración del propio José Tomé y el informe médico-forense sobre las consecuencias que los hechos denunciados habrían tenido para la víctima, que se encuentra de baja laboral, según indicó su representación.

La acusación particular apunta a la posibilidad de que la defensa opte por una línea de defensa en la que se culpe de los hechos a la víctima del acoso "como si fuese ella la que se ofreció". Ha hecho estas valoraciones en función de algunas de las declaraciones realizadas durante la sesión por parte de los testigos de la defensa.

Tomé ya negó en diciembre el acoso sexual cuando se hizo público el caso a través de un programa de televisión y que le llevó a abandonar temporalmente la militancia socialista y dejar la presidencia de la Diputación, aunque mantiene la Alcaldía de Monforte y su acta de diputado provincial como no adscrito.