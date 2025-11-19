Los dos últimos detenidos por el alijo de 3,6 toneladas de cocaína de A Pobra pasarán este jueves a disposición judicial

Archivo - Droga incautada en un operativo contra el narcotráfico en A Pobra do Caramiñal - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas detenidas este martes por su supuesta vinculación con el alijo de 3,6 toneladas de cocaína incautada en septiembre en el municipio coruñés de A Pobra está previsto que pasen este jueves a disposición judicial.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han detallado que los detenidos pasarán a disposición en el Tribunal de Instancia de Muros.

Este último coletazo de la denominada 'Operación Saona' tuvo su fase de explotación este martes en la comarca de O Barbanza cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos personas. Con todo, en septiembre dieron por desarticulada la organización y el operativo se saldó con 14 detenciones.