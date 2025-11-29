Educación avisa ante el conflicto de Medicina: "Si no hay acuerdo, habrá que adoptar decisiones con libertad"

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha advertido, con el pacto por Medicina en el aire tras los últimos pasos de este viernes, que, "si al final no se logra un acuerdo y no se da recuperado el consenso, pues habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades".

Así lo ha trasladado, en declaraciones, un día después de que la Universidade da Coruña (UDC), tras dejar sin ratificar la USC el acuerdo de descentralización, manifestase que da por roto el acuerdo y que retomaba su idea de impulsar su grado de Medicina en A Coruña.

Román Rodríguez ha constatado que llegar al acuerdo fue "muy complejo, muy difícil". "Fue necesario que las tres universiades (Santiago, Vigo y A Coruña) y dos consellerías (Educación y Sanidade) buscasen un punto de encuentro para posibilitar una mejora del sistema de educación sanitaria", ha relatado.

A renglón seguido, ha incidido en que "una de las partes" (la USC) tiene "una serie de problemas internamente" y que ha pedido "tiempo" para "intentar resolverlos", mientras que las otras dos "plantean que, en caso de no resolverse, seguirán adelante con sus peticiones".

"Queda todo abierto", ha dicho el titular autonómico de Educación, quien ha insistido en que la Xunta "siempre" actuará "buscando mejorar el sistema de formación médica y que los recursos que hay en el sistema puedan ser capaces de integrarse para formar a los médicos del futuro". Así, si se ratifica un escenario de división, pues ha concluido que "se abren nuevas vías que habrá que explorar y ver qué decisiones se adoptan".

"Si al final no se logra un acuerdo, si no se da recuperado el consenso, pues habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y, obviamente, evaluar todas las posibilidades", ha recalcado.

FUERA DE LAS "LÓGICAS LOCALISTAS"

Preguntado sobre el surgimiento de voces como Lugo en la demanda de una facultad, Román Rodríguez ha manifestado que le gusta decir "casi en plan broma-en plan serio" que "en este y otros muchos temas" si uno se guía por "lógicas localistas" habría "313 facultades de Medicina, 313 polígonos industriales" o el mismo número (son los ayuntamientos que tiene Galicia) de otros servicios.

Por eso, ha apelado a ser "un poco racional y un poco serio" porque "lo importante es que la formación de los futuros médicos sea lo mejor posible y dé respuesta a las inquietudes de la sociedad gallega y a Galicia".

"Siempre digo y siempre dije que es mucho más positivo sumar que dividir, pero es cierto que, en el actual escenario, si cambió de forma radical, pues evaluaremos todas las posibilidades que existan y que se planteen", ha zanjado.