Empresariado y Administración abordan los tiempos ante el reto del desarrollo de suelo industrial en Galicia

Foro sobre suelo industrial organizado por el Club Financiero de Santiago (CFS) con la participación de representantes de empresas y administraciones - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo foro sobre suelo industrial organizado por el Club Financiero de Santiago (CFS) ha puesto en diálogo la visión de las

empresas, que necesitan suelo, servicios adecuados y unos plazos compatibles con sus proyectos, con la de las administraciones y sociedades públicas responsables de su planificación y gestión.

En el encuentro, del que ha informado la organización en un comunicado, han participado la directora xeral del Igape, Covadonga Toca; la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo; el gerente de Xestur, Diego Toja; el presidente del Área Empresarial del Tambre, José Albores, con la moderación del profesor de Economía de la USC Javier Turienzo.

El moderador ha planteado el debate desde la perspectiva de quien finalmente utiliza el suelo y genera actividad. En este sentido, José Albores ha puesto sobre la mesa algunos ejemplos de los tiempos que afrontan las empresas al asegurar que una compañía de A Sionlla tuvo que esperar 14 meses para disponer de electricidad y otra empresa tardó un periodo similar en obtener una licencia de obra en el Tambre.

"Es muy difícil que una empresa se plantee un proyecto con esos plazos, porque las tecnologías cambian", ha señalado Albores, que ha sostenido que la mayoría del tejido empresarial está formado por pymes y que la simplificación no puede limitarse a los grandes proyectos.

Por parte de la Administración, la directora xeral del Igape, Covadoga Toca, ha reconocido que la simplificación administrativa continúa siendo un reto, aunque ha destacado instrumentos puestos en marcha para agilizar la implantación industrial, como los Proyectos

Industriales Estratégicos y la Oficina Económica de Galicia, que ha acompañado a unos 540 proyectos.

Toca ha defendido, además, la fortaleza del tejido industrial gallego, con una economía diversificada y ha recordado que Galicia mantiene una cifra de exportaciones próxima a los 31.000 millones de euros. Asimismo, ha subrayado la necesidad de seguir acompañando a las empresas en sus procesos de crecimiento e internacionalización, con un nuevo plan que presentará este lunes.

Por su parte, Beatriz Sestayo ha incidido en que Galicia dispone de suelo industrial, pero no necesariamente de todo el que demandan las empresas. "Tenemos suelo en abundancia, pero no de todo tipo", ha dicho para apuntar a nuevas necesidades vinculadas a la logística, la tecnología y la energía.

La directora general del SEA ha defendido la necesidad de combinar

la respuesta inmediata con anticiparse a las necesidades de los próximos años.

También el gerente de Xestur, Diego Toja, ha abogado por una planificación más ajustada a la demanda. "No vale de nada hacer un parque si al final las parcelas están vacías", ha apuntado.

Toja ha explicado que ya se están incorporando fórmulas que permiten conocer las necesidades de las empresas antes de definir las parcelas y adaptar el desarrollo de los parques a proyectos concretos, una de las principales demandas de Albores y el empresariado gallego.

El debate ha abordado, asimismo, el riesgo de acaparamiento de suelo. El gerente de Xestur ha recordado que existe una obligación de construir en tres años y ha apostado por establecer hitos intermedios que permitan comprobar el avance de los proyectos y evitar usos especulativos del suelo.

Los participantes han coincidido en la necesidad de anticipar la planificación. Así, Albores ha reclamado que Santiago empiece ya a trabajar en un nuevo parque de gran superficie, teniendo en cuenta su posición estratégica para la logística, así como en resolver los

cuellos de botella relacionados con la energía y el agua.

Sestayo ha incidido también en la necesidad de abordar las conexiones energéticas y ha señalado que determinadas inversiones exigidas para desarrollar un parque pueden superar las necesidades reales de las empresas que van a instalarse.

El presidente del CFS, Roberto Pereira Costa, ha destacado dos ideas principales: la necesidad de que el tejido empresarial gallego gane tamaño para mejorar su competitividad, y la importancia de disponer de suelo empresarial para hacerlo posible. "Nos estamos jugando la competitividad. Hoy competimos contra el mundo", ha señalado.

Pereira Costa ha puesto como ejemplo, además, el norte de Portugal, donde un único interlocutor facilita a las empresas la gestión de cuestiones como la energía, el agua o el saneamiento, frente a la mayor fragmentación existente en Galicia.

Asimismo, el foro se ha abierto a las preguntas de los asistentes. En este turno, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso, ha trasladado la inquietud de los empresarios por concretar el calendario previsto para la disponibilidad de la ampliación

de Sionlla, anunciada el pasado lunes, así como los plazos para hacer efectivo el acuerdo de mantenimiento del parque entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago.