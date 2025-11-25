Un empresario con más de 100 causas acepta 11 meses de cárcel por estafar 34.000 euros en la venta de material antiCovid

Acepta 11 meses de prisión un empresario que estafó más de 34.000 euros en la venta de material de protección antiCovid. El procesado está en prisión, cumpliendo pena por otras estafas. - EUROPA PRESS

VIGO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rubén M.O., responsable de una empresa de suministros afincada en Vigo, ha sido condenado este martes a 11 meses de prisión como autor de un delito continuado de estafa, por la venta de materia del protección antiCovid, que ofertaba en su página web y que cobraba sin entregar.

El procesado, que está en prisión cumpliendo condenas por otras estafas (tiene más de cien causas abiertas), ha reconocido los hechos en una vista de conformidad celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, y la Fiscalía ha rebajado su petición inicial, de 4 años de prisión, hasta los 11 meses.

Además de la pena de prisión, ha sido condenado al pago de una multa de 360 euros y a devolver a las personas y empresas estafadas un total de 34.100,74 euros. La condena ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Según el escrito de acusación pública, este empresario, aprovechando las circunstancias de la pandemia de Covid en 2020, ofertó a través de la página web de su empresa diversos productos muy demandados en esos momentos, como desinfectantes, gel hidroalcóholico, guantes y mascarillas.

Así, a sabiendas de que no disponía de existencias suficientes, aceptó 745 pedidos, de los que se pagaron 449, pero solo entregó 76 de ellos. Además de guantes, mascarillas y desinfectante, también aceptó un pedido de un equipamiento de peluquería por el que cobró más de 6.000 euros y que no entregó en su totalidad.