Entregan al Museo de Bellas Artes de A Coruña una tabla flamenca del siglo XVI recuperada del tráfico ilícito

Tabla flamenca del siglo XVI recuperada del tráfico ilícito y entregada al Museo de Bellas Artes de A Coruña - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha entregado al Museo de Bellas Artes de A Coruña -- de titularidad estatal y gestión transferida a la Xunta de Galicia -- una tabla flamenca del siglo XVI de la Virgen con el Niño, Santa Ana y San José, recuperada del tráfico ilícito.

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, ha presentado la obra junto al director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, en un acto celebrado este miércoles en el museo. También ha asistido el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes.

La pieza fue recuperada en la Operación 'Altarpiece', desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, la Guardia Civil y los Carabinieri italianos.

Los bienes, entre los que se encontraban tablas renacentistas o creaciones atribuidas a Amadeo Modigliani o Brueghel, procedían de una villa ubicada en Marbella (Málaga). Las piezas fueron exportadas ilegalmente a Italia sin los permisos necesarios, alguno de ellos denegado anteriormente, debido al valor que tenían para el patrimonio histórico español.

La colaboración entre las instituciones de ambos países permitió localizar los bienes en galerías de arte y domicilios particulares en diversas ciudades italianas, y rastrear el destino de otros ya vendidos y exportados desde Italia a otros países.

En estos casos, desde el momento en que son ilegalmente exportados, pasan a ser parte del patrimonio cultural del Estado, por lo que han sido asignados por el Ministerio de Cultura a museos estatales.

En el acto, el director xeral de Cultura ha agradecido la decisión del Estado de "incorporar esta pieza al patrimonio custodiado en Galicia, y por lo tanto, de enriquecer la colección permanente de esta institución, constribuyendo, así, a su prestigio".