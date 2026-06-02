Un escape de gas obliga a desalojar temporalmente un edificio en O Porriño (Pontevedra)

Archivo - Aviso del 112. - 112 - Archivo

O PORRIÑO (PONTEVEDRA), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un escape de gas registrado este lunes ha obligado a desalojar un edificio en O Porriño (Pontevedra), aunque no hubo daños personales.

Según informa el 112 Galicia, el primer aviso por este suceso se recibió alrededor de las 20.00 horas de la pasada jornada.

Dio la alerta la Policía Local, que indicó que se percibía olor a gas en el interior de un edificio en la Rúa Gómez Franqueiro.

El 112 informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de O Baixo Miño, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Porriño. Mientras tanto, la Policía Local procedió al desalojo del edificio.

Fue necesario ventilar el inmueble, aunque los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron que los vecinos no se vieron afectados y pudieron volver a sus viviendas.