El escritor gallego Ismael Ramos gana el Premio O. Henry 2026 con su cuento 'A lebre'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ismael Ramos (Mazaricos, 1994) ha sido proclamado ganador del prestigioso reconocimiento de relatos 'Premio O. Henry' 2026 por su cuento 'A lebre' ('The Hare', traducido por Jacob Rogers y publicado en la revista The Common).

De este modo, Ramos se convierte en el primer autor español en lograr este reconocimiento, cuya primera edición se remonta al año 1919.

El texto forma parte de su libro 'A parte fácil', publicado originalmente en gallego por Xerais en 2023 y traducido al español por Las afueras y al catalán por Angle editorial.

Este año comparte palmarés con nombres como Samanta Schweblin, Colm Tóibín y Catherine Lacey, en una selección comisariada por Tommy Orange.

"Voy a tardar años en asimilar que Raúl, Valeria y el Renault 19 con el que remontan la AP-9 y atraviesan las tierras del Xallas formen ahora parte de un premio que reconoce este año en su palmarés a escritores que admiro inmensamente como Samanta Schweblin, Colm Tóibín, Catherine Lacey o Brandon Taylor y recientemente la obra de Olga Tokarczuk, Cristina Rivera Garza, Ottessa Moshfegh, Sally Rooney, Emma Cline, pero también, en el último siglo, las voces gigantes de William Faulkner, Flannery O'Connor, Eudora Welty, John Cheever, Raymond Carver, Truman Capote, Alice Munro, Deborah Eisenberg, Lorrie Moore...", ha celebrado Ismael Ramos en sus redes sociales.

El autor ha dedicado este premio a Mazaricos, al embalse de A Fervenza y al Renault 19 de sus padres. "Va por una lengua cuyos límites, lo supe siempre, son la carrera infinita de una liebre", ha reivindicado.