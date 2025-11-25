La eurodiputada del BNG denuncia en la Eurocámara los "esfuerzos" del PP para "destruir" la sanidad pública gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha denunciado en la Eurocámara los "continuos esfuerzos" del Partido Popular por llevar a cabo la "destrucción" del sistema sanitario público gallego. Lo ha hecho basándose en los datos publicados recientemente por el Consejo Económico y Social sobre el estado del sistema sanitario gallego.

"En mi país, Galicia, el PP se esfuerza constantemente en destruir el sistema de la sanidad pública, tanto la actividad asistencial como las condiciones laborales de los profesionales", ha aseverado la eurodiputada nacionalista.

Según ha explicado, "Galicia se sitúa por debajo de la media del Estado en el número de especialistas en medicina de familia y comunitaria" y, además, ha asegurado que en los últimos años se han eliminado 1.181 camas hospitalarias, 360.000 personas están en lista de espera hospitalaria y hay 200 ayuntamientos sin atención pediátrica.

"Por no hablar de las demoras de hasta 15, 20 y 30 días para tener una cita en el centro de salud", ha lamentado, a la vez que ha recordado que el informe del CES explica que entre 2023 y 2024 Galicia perdió 232 médicos de familia, "alcanzado el nivel más bajo de los últimos 15 años".

"Estos datos muestran cómo el PP tiene el objetivo claro de dinamitar el sistema sanitario público de mi país, Galicia, favoreciendo los centros privados", recoge el BNG en una nota de prensa.

En este contexto, Miranda ha compartido el apoyo del BNG a las jornadas de huelga convocadas por el sector para los próximos días. "Es imprescindible que el personal sanitario tenga unas condiciones de trabajo dignas para garantizar la calidad del sistema sanitario que, lamentablemente, la derecha y la extrema derecha se empeñan en desmantelar", ha concluido.