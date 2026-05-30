Evacuada en estado crítico una mujer de avanzada edad tras un incendio en un piso de Vigo

VIGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido evacuada al hospital en estado crítico tras registrarse un incendio en el piso en el que residía en la calle Venezuela de Vigo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, varios particulares informaron minutos antes de las 15,00 horas que ardía un inmueble en esta calle.

Además, señalaron que observaban llamas y que los pasillos del edificio estaban llenos de humo y que creían que en el interior del piso había una persona que no podía salir.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se pidió la acción de acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos y de la Policía Nacional y Local de Vigo.

Urxencias Sanitarias de Galicia evacuó a la mujer en estado crítico al Hospital Álvaro Cunqueiro. El fuego ya ha sido apagado.