Evacuada una persona en Ortigueira (A Coruña) tras incendiarse la campana extractora de su cocina

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada al hospital por problemas respiratorios este viernes tras incendiarse la campana extractora de su cocina en Ortigueira (A Coruña).

Según ha informado el 112 Galicia, el incendio comenzó alrededor de las 17.30 horas, momento en el que un particular alertó de que estaba ardiendo la cocina de una vivienda en A Clara, en la parroquia de Cuíña.

Así, se alertó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Ortigueira, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Además, los miembros del GES indicaron que el fuego había afectado tanto a la campana extractora como a varios muebles de la cocina.