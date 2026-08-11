Evacuado en helicóptero un hombre que fue rescatado inconsciente del agua en Ortigueira

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado este martes en helicóptero medicalizado después de ser rescatado del agua inconsciente en una playa de Ortigueira (A Coruña).

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso ocurrió pasadas las 16,00 horas, cuando bañistas y los socorristas de la Playa de Morouzos, en Ortigueira, sacaron a un hombre del agua en estado inconsciente.

Hasta la zona se desplazaron agentes de Policía Local, así como personal sanitario del 061-Galicia, que se movilizó en el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Por fortuna, el hombre recuperó la consciencia y fue conducido estable en el helicóptero hasta el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.