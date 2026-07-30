Evacuado en helicóptero un trabajador herido en una pierna por la caída de una pieza en Oroso (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras resultar herido en una pierna por la caída de una pieza mientras realizaba trabajos forestales en Oroso (A Coruña), según informa el 112 Galicia.

En concreto, el suceso tuvo lugar en A Famelga pasadas las 16.00 horas.

Ante una posible fractura, los profesionales del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 enviaron un equipo a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.