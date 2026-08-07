Evacúan en helicóptero a un hombre tras caer en una piscina vacía en Crecente (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero al Hospital de Vigo este viernes tras caer en una piscina vacía en Crecente (Pontevedra), concretamente en Filgueira, según informa el 112 Galicia.

La Central de Emergencias tuvo constancia de este suceso a las 15.30 horas a través de una llamada de un particular en la que se informaba de que este tenía un golpe en la cabeza y se encontraba inconsciente, aunque poco después explicaron que la había recuperado.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a personal a bordo de su helicóptero medicalizado con base en Santiago, la Guardia Civil y el GES de Ribadavia.