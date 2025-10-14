Evita la cárcel un joven que reconoció haber violado a una menor dos veces en un hotel de Lugo

El fiscal pedía para él ocho años de prisión, pero, tras haber pagado parte de la indemnización y comprometerse a abonar el resto, consiguió una rebaja

LUGO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de Lugo ha logrado evitar la cárcel tras aceptar una condena de dos años de prisión por haber violado hasta en dos ocasiones a una menor en un hotel de Lugo, al que la llevó tras darle MDMA.

La Audiencia Provincial de Lugo ha resuelto este martes este juicio por acuerdo de conformidad entre la fiscal, el abogado de la víctima y el del agresor.

Así, ha conseguido una rebaja de ocho a dos años de la pena de prisión solicitada, haciendo valer como atenuante el hecho de haber abonado parte de la indemnización y de comprometerse a abonar el resto en un plazo de 24 meses, que asciende a más de 12.000 euros.

Además, al tener una pena inferior a dos años, solicitó la suspensión de la condena, por lo que no entrará en prisión siempre y cuando no delinca en los próximos cuatro años.

Los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima pasó la noche de copas junto al agresor, consumiendo ambos alcohol y drogas. Después de suministrarle MDMA la llevó a un hotel en Lugo, donde, después de varios tocamientos, "la violó vaginalmente, sin usar condón, tras someterla agarrándola por el cuello en dos ocasiones".

Finalmente, dejó a la víctima, que estaba totalmente desorientada, en Sarria, donde esta consiguió localizar a su madre y su hermana, que la orientaron a poner la denuncia.

Además, el joven no podrá acercarse a la víctima a menos de 200 metros ni comunicarse con ella en los próximos cuatro años y seguirá otros 2 en libertad vigilada. Tampoco podrá ejercer profesiones vinculadas a menores en los próximos tres.