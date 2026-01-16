Un exedil socialista de Baiona se enfrenta a 11 años y medio de inhabilitación por una supuesta adjudicación 'a dedo'

VIGO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 11 años y medio de inhabilitación para el exconcejal socialista de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez, por un presunto delito de prevaricación, al adjudicar 'a dedo', e ignorando el procedimiento administrativo, unas obras de mejora en caminos vecinales, cuando era miembro del gobierno municipal de esta localidad (tras las elecciones de 2023 pasó a formar parte de la oposición en el grupo socialista, aunque presentó su renuncia hace unos meses por motivos personales).

Según recoge el escrito, el acusado fue concejal de Vías y Obras en el gobierno dirigido por el socialista Carlos Gómez Prado, entre 2019 y 2023 y, desde 2022, sumó a sus responsabilidades también el área de Urbanismo.

El ministerio público sostiene que, pese a no tener competencia para la contratación, a principios de 2023 contactó con una constructora y le ofreció la realización de obras de mejora y hormigonado en varios caminos vecinales de Baiona, en Baredo, Camiño Lugar da Ponte y lugar de Carballo.

En febrero, la empresa presentó presupuesto por un importe total de 38.115 euros y, días después, el concejal encausado remitió un correo a la constructora aceptándolos.

Ya en abril, la empresa presentó ante la Intervención municipal las facturas correspondientes a los trabajos ejecutados, pero éstas no fueron abonadas. Ante un requerimiento de la mercantil, el Ayuntamiento se negó a pagar, al negar que hubiese una contratación, y la constructora tuvo que acudir a la vía judicial.

La Fiscalía señala que Óscar Martínez realizó la contratación de las obras "careciendo de competencia para ello, sin incoar el preceptivo expediente administrativo y con total inobservancia del procedimiento aplicable para la realización de contratos menores".

Por ello, pide que sea condenado por un delito de prevaricación a la pena de 11 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.