Exmarineros gallegos en Noruega acusan al Gobierno de no hacer "nada" para garantizar sus pensiones

15/02/2018

Creen que, "si dependiese de Galicia", la demanda "ya habría sido interpuesta" ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Exmarineros de Noruega, Long Hope, que integra a 8.000 marineros gallegos y 12.000 en el conjunto nacional, lamenta que el Gobierno central "no ha hecho nada hasta la fecha" para garantizar sus pensiones de jubilación, tras haber trabajado "más de 40 años" dentro de las fronteras del país nórdico.

En una manifestación realizada este jueves en Santiago, frente a las puertas del Parlamento autonómico, el portavoz de Long Hope, Alberto Paz, ha asegurado que, en caso de que el ejecutivo no interponga una demanda interestatal contra Noruega, estaría "incumpliendo el artículo 42 de la Constitución". En concreto, en este punto se establece que "el Estado velará por los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero" y también a su retorno.

Asimismo, Paz ha explicado que los marineros gallegos que trabajaron entre 1948 y 1994 en la marina mercante noruega tenían "prohibido por ley cotizar a la seguridad social". Así, tras haber trabajado "bajo legislación noruega y con contratos legales", no recibirán una pensión de jubilación, lo que supone "una violación de los derechos humanos", porque "no se puede excluir a los trabajadores del derecho a la seguridad social".

Ante esta situación, ha asegurado que, pese a llevar más de cuatro años manifestándose y haber organizado ya 90 protestas, el Gobierno español no ha conseguido "ningún tipo de solución" en los encuentros celebrados con las autoridades noruegas.

Por ello, la Asociación de Exmarineros ha anunciado su compromiso de "seguir en la calle" con movilizaciones, así como "en los tribunales noruegos" y europeos hasta obtener una solución para lo que consideran una "injusticia social".

LA XUNTA NO TIENE POTESTAD DECISORIA

El portavoz de Lang-Hope ha señalado que la Xunta "no puede denunciar a Noruega" por sí misma, ya que "no tiene las competencias necesarias", porque Galicia no es un estado independiente.

Sin embargo, ha apuntado que "si dependiese de Galicia", es "probable que esta demanda ya estuviese interpuesta" en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debido a que "hubo unanimidad sobre la cuestión en tres o cuatro ocasiones", la última el pasado diciembre de 2017.

PRÓXIMAS REUNIONES Y ACTUACIONES

Alberto Paz ha manifestado su expreso compromiso de "continuar en tribunales" y ha incidido en que "la justicia sigue su curso", por lo que "de momento" el caso está en los tribunales noruegos y "de ahí se llevará hasta Estrasburgo", porque "no queda otra alternativa".

Además, el próximo lunes 19 mantendrán una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la que estarán presentes la secretaria de estado de la Unión Europea y la abogada de la asociación Long Hope en Noruega.

En esta línea de reuniones, el portavoz del colectivo ha explicado que, tras el encuentro del día 6 de febrero con todos los partidos políticos presentes en el Congreso, solicitan que en Madrid también haya "la unanimidad que ha habido en el Parlamento gallego" para poder presentar "una proposición de no ley" en conjunto.