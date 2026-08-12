Expectación y curiosidad en las horas previas al eclipse: "Es un acontecimiento a compartir"

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A CORUÑA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar de este miércoles ha generado una enorme expectación y curiosidad con personas ya ultimando preparativos para poder contemplarlo, sea de forma parcial o total.

"No se ve todos los días", ha asegurado a Europa Press Rai, una joven brasileña afincada en A Coruña. "Me da curiosidad porque se está hablando mucho pero si no hubiese tanto revuelo no me llamaría tanto la atención", reconoce su amiga, Romina.

Lo mismo apunta Bruna, residente en Sevilla y de vacaciones en esta ciudad. "Es un evento que ocurre ocasionalmente y, además, puedes compartirlo con los amigos y la familia", ha remarcado en relación al hecho de que se trata de "un acontecimiento a compartir".

En la misma línea, se han pronunciado distintas personas que se han desplazado bien por vacaciones -- como los numerosos cruceristas que han llegado en trasatlánticos al puerto herculino -- o porque, procedentes de otros lugares de España, hicieron coincidir el eclipse con la visita a amistades.

El monte de San Pedro o las playas serán, mayoritariamente, los lugares escogidos por ellos tanto para verlo en familia como con amigos o con sus respectivas parejas. Curiosidad, expectación o interés han sido algunas de las palabras más repetidas para definir lo que les suscitaba este fenómeno astronómico.

Con todo, algunas personas han admitido que no lo verá por miedo a sufrir lesiones en los ojos. En algún caso, han explicado, acudirán a un centro comercial sin prestar más atención al citado evento pese a que mayoritariamente lo más escuchado es que sí lo harían.

De hecho, algunas personas portaban camisetas con la imagen de un eclipse mientras otras explicaban que usarán gafas homologadas -- a la espera en algún caso todavía de comprarlas -- y que no les preocupaba la cuestión de posibles daños ya que, han precisado, seguirán las recomendaciones establecidas.

"Aprovechamos las vacaciones para hacerlas coincidir con el eclipse", ha explicado más de una persona que estaba de visita por Galicia. Una madre francesa, pero residente con su hijo en Estados Unidos, ha señalado que están de viaje por Europa pero que acudieron a la comunidad autónoma para poder ver este fenómeno.

"Aprovecharemos para verlo", ha apuntado un hombre que llegó a la ciudad de A Coruña en uno de los cruceros atracados en esta jornada. Y es que en la urbe coruñesa el fenómeno astronómico coincide con la celebración del Trofeo Teresa Herrera, que enfrenta al Deportivo de A Coruña y al Real Madrid.

TRIO DE ECLIPSES

El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la Península de suroeste a noreste.

En el de esta jornada, la franja de oscuridad entrará, de acuerdo con las previsiones ya anunciadas, por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Hace 114 años, el 17 de abril de 1912, Galicia se oscureció en pleno mediodía por unos breves segundos. El fenómeno pudo verse en la zona de Valdeorras (Ourense) y constituye el antecedente más próximo al de este miércoles.