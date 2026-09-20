El experto en IA Javier Martínez reconoce los "riesgos" pero "sin catastrofismos": "Hay que regular"

Javier Martínez durante la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

VIGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

En los últimos días, las alertas sobre los posibles peligros que podría suponer la inteligencia artificial (IA) para la población mundial han hecho saltar todas las alarmas, después de que los grandes desarrolladores norteamericanos de esta tecnología hayan abogado por pisar el freno y tratar de establecer algún tipo de mecanismo regulador para evitar problemas en el futuro.

Anthropic, OpenAI (creadores de ChatGPT) y Google estudian la creación de un organismo que se encargaría de controlar unos sistemas de IA que, según los avances logrados en lo que va de año, podrían causar estragos millonarios al desalinearse.

Ante esta situación, distintos especialistas también han insistido en la importancia de regular. Una corriente que; según ha indicado el profesor de Matemáticas en la Universidad de Vigo, especialista en IA y reconocido divulgador tecnológico a nivel nacional Javier Martínez; en Europa ya existe desde hace varios años.

"Lo que pasa es que ahora los grandes, que eran el Correcaminos, han dicho que hay que frenar un poco. Tenemos un monstruo en las manos y no sabemos muy bien controlarlo", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press.

"Yo pienso que hay que regularlo y regularlo implica pues como un cuchillo. Todo el mundo tiene un cuchillo en casa, otra cosa es que lo use para matar a alguien. Son herramientas potentes (la IA) con algoritmos potentes que no conocemos perfectamente el por qué dicen lo que dicen en algunos casos y de ahí sus peligros", ha añadido.

Pese a todo, Martínez ha reivindicado que en Europa y en España se están haciendo "razonablemente bien" las cosas. Aunque reconoce que el 'Viejo Continente' se está quedando atrás en cuanto a soberanía, ya que las grandes tecnológicas están en Estados Unidos o China, Martínez ha insistido en que la sociedad europea no es como la americana. "¿Los españoles y europeos quieren hacer la inversión que hacen los americanos en IA?", se ha preguntado, destacando que aquí las administraciones públicas destinan su gasto hacia otras partidas como la sanidad o la educación.

DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

Precisamente en este punto ha hablado de la guerra geopolítica que existe entre Estados Unidos y China, "y la tecnología hoy en día es un arma muy potente" ante la "dependencia tecnológica" actual.

Sin embargo, no es nada nuevo, ha dicho, ya que desde hace décadas la sociedad es dependiente de aplicaciones de gigantes tecnológicas como Microsoft "pero a nadie le ha llamado la atención". "Que la gente se preocupe está bien, pero te estás preocupando sobre algo que ellos quieren que tú conozcas. Imagínate lo que se desarrolla que no conocemos", ha apostillado el también consejero y socio de la empresa de inteligencia artificial Possible Inc.

"El riesgo existe, pero no soy nada apocalíptico. Ya existen otros riesgos parecidos", ha insistido, bromeando con que la gente teme por un lado la inteligencia artificial, pero a su vez "a nadie le importa" que en pocos años puedan existir robots humanoides que limpien las casas. "Si hacemos la reflexión, hagámosla de verdad", ha subrayado.

PROPUESTAS

En cuanto a qué se debería hacer en el mundo de la inteligencia artificial o hacia dónde debería ir esta tecnología, el profesor Javier Martínez ha abogado por modelos más pequeños de IA en los que se puede controlar de dónde obtienen la información y están programadas para hacer las tareas concretas que cada empresa necesita.

"Ese es el camino y la normativa europea va hacia ahí. Modelos controlados que no tengan decisiones con impacto a la vida del trabajador (...). Seamos europeos, yo es que no le veo el debate", ha sentenciado.

Todo ello en contraste con los modelos de largo lenguaje actuales, que ya son capaces de autoentrenarse y programarse a sí mismos, lo cual incrementa la probabilidad de descontrol y que la IA llegue a hacer acciones por sí sola sin que un ser humano se lo haya ordenado, como enviar correos electrónicos en tu nombre o comunicarse con el banco, ha puesto de ejemplos Martínez, entre muchos otros.