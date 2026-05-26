El exportavoz del PSOE en Cospeito (Lugo) denunciado por violencia de género deja el partido al reabrirse el caso

LUGO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Daniel Irimia, quien fue portavoz del PSOE en Cospeito, ha dejado las filas socialista y continuará como concejal no adscrito en esta localidad lucense tras conocerse la decisión de Audiencia Provincial de Lugo de reabrir el caso.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press en una jornada en la que, después de que el diario 'El Progreso' publicase la decisión de la Audiencia Provincial de Lugo de reabrir el procedimiento, el propio concejal ha anunciado su decisión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En la publicación, Irimia explica que abandona el Grupo Municipal Socialista "en aras de no dañar ni un mínimo" a su partido "ni a los compañeros de militancia" y para que no se "use políticamente" el procedimiento judicial.

"No tiene sentido ejercer como portavoz socialista mientras el procedimiento judicial siga en curso", apunta.

En concreto, en julio de 2025 trascendió que el concejal había sido detenido por agentes de la Guardia Civil acusado de supuestamente haber empujado a su pareja en una boda que se celebraba en Vilalba.