Extinguido el incendio de Boborás (Ourense), con casi 280 hectáreas calcinadas

Zona quemada durante el incendio, a 15 de junio de 2026, en Boborás, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medio Rural ha informado de que el incendio de Boborás (Ourense) se ha dado por extinguido, mientras que el que afecta a la localidad coruñesa de Padrón permanece controlado desde la tarde de este miércoles.

Esas son las principales novedades de los datos recabados por la Consellería de Medio Rural hasta las 09.00 horas de este jueves.

Así, a las 23.24 horas de este miércoles se dio por extinguido el fuego de Boborás, en la parroquia de Moreiras -controlado ayer a las 19.23 horas-, donde fue necesario declarar temporalmente la situación 2 por su proximidad a núcleos de población.

El fuego comenzó a las 21.55 horas del pasado sábado y, según las últimas estimaciones, afectó finalmente a una superficie de 277,58 hectáreas, de las que 210,19 son rasas y las 67,39 restantes de arbolado.

Para su extinción se movilizaron, hasta el momento, seis técnicos, 38 agentes, 69 brigadas, 46 motobombas, tres unidades técnicas de apoyo, cuatro palas, seis helicópteros y 10 aviones.

Por otra parte, a las 20.49 horas del miércoles quedaba controlado el fuego registrado en el municipio de Padrón, en la parroquia de Herbón, iniciado el pasado viernes a las 16.01 horas y en el que también se llegó a declarar temporalmente la Situación 2.

Según las últimas estimaciones, este incendio afecta a una superficie de 350 hectáreas.

Para trabajar en la extinción de este fuego se movilizó a siete técnicos, 100 agentes, 136 brigadas, 100 motobombas, 5 palas, 9 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros e 7 aviones.

Por último, continúa bajo control el fuego declarado en el ayuntamiento de Xermade (Lugo), en la parroquia de Roupar, que según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 35 hectáreas.

El fuego se inició a las 14.51 horas del lunes y para su extinción se movilizaron, por el momento, dos técnicos, 13 agentes, 19 brigadas, 20 motobombas, una pala, cinco helicópteros y siete aviones.