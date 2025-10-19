Extinguido el incendio declarado este domingo en el ayuntamiento lucense de Pantón tras calcinar 31 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que en torno a las 17.40 horas se ha dado por extinguido el incendio forestal declarado este domingo en el ayuntamiento lucense de Pantón, parroquia de Cangas.

En concreto, el incendio se inició a las 01.46 horas de este domingo y afectó a una superficie cercana a las 31 hectáreas, de las cuales 20 corresponden a monte arbolado y las 11 restantes a raso.

Con todo, se han movilizado para su extinción cinco agentes, ocho brigadas, cinco motobombas y una pala.