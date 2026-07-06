Facenda censura que el aumento del 4% en la regla de gasto se queda "muy lejos" de las necesidades de las CC.AA.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, después del CPFF - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, advierte de que el aumento del 4% en la regla de gasto propuesto por el Gobierno central en el consejo de política fiscal y financiera (CPFF) se queda "muy lejos" de las necesidades de las comunidades autónomas.

De hecho, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión, el responsable gallego ha cifrado en el 5% el incremento del gasto de personal, frente a este 4%, y ha incidido en que las comunidades soportan el 68% del gasto de personal de todas las administraciones, de modo que "casi la mitad" del presupuesto de las autonomías "es gasto de personal".

Con lo cual, la propuesta del Ejecutivo central les "inhabilita para hacer cualquier política de gasto", ha avisado el titular de Facenda de la Xunta. "Esto hemos dicho todas las comunidades autónomas, aunque luego se ha votado de diferente forma y tres votaron a favor y el resto en contra", ha expuesto.

Al respecto, Corgos espera "que se recapacite y se adopten sendas de gasto y objetivos de estabilidad presupuestaria que sean objetivos y no que nazcan ya muertos porque no se pueden cumplir".

Al término del CPFF, el conselleiro ha valorado que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, "ha empezado con muy buenas formas", pero le ha recriminado que "ha perdido una oportunidad de oro para tomarse en serio una reforma de la gobernanza financiera del estado de las autonomías". Así, considera, "ha vuelto a copiar las viejas costumbres de siempre".

Por un lado, le ha reprochado que los consejeros han tenido la información sobre su propuesta sobre estabilidad "una hora antes, un tiempo muy pequeño para un análisis riguroso".

Además, "presenta una senda que no se corresponde con la realidad", según incide. Por eso entiende Miguel Corgos que España "ha perdido la oportunidad de adaptar la normativa de estabilidad nacional a la nueva normativa europea" y le critica que presentase "una senda que es totalmente ajena a la realidad de gasto de las comunidades".

En concreto, indica que "se basa en un objetivo de gasto que es irreal", toda vez que "todas" las comunidades están "en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio" y "lo que sí restringe" la propuesta es la regla de gasto, con ese incremento del 4% "muy lejos de las necesidades de gasto de las comunidades".

En un contexto inflacionario, al que Corgos suma "toda una serie de gastos que vienen inducidos por las políticas desde el Gobierno central, sobre todo en materia de personal", la propuesta "implica que la capacidad de hacer frente se ve menguada o casi no existe".