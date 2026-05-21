La facturación de la industria crece un 7,4% en marzo en Galicia, dos puntos por debajo de la media

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció un 7,4% en marzo en Galicia, dos puntos por debajo de la media, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal se disparó un 9,7% en marzo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2024, cuando creció un 13,9%.

Con el avance de marzo, las ventas de la industria retoman los ascensos tras dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Los mayores ascensos interanuales por actividades se los anotaron las coquerías y el refino de petróleo (+49,7%); la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y telecomunicaciones (+23,2%), y otras industrias extractivas (+22%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la facturación en el tercer mes del año se registraron en la confección de prendas de vestir (-4,6%), la fabricación de aparatos domésticos (-3,1%) y la industria del cuero y el calzado (-2,6%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 8,1% interanual en marzo, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descensos.

En los tres primeros meses del año, la facturación de la industria ha aumentado una media del 0,5%, destacando el incremento en la fabricación de equipos informáticos, electrónicos y ópticos (+15,5%), y el retroceso de la confección de prendas de vestir (-11%).

LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA SE DISPARAN UN 10,1% EN TASA MENSUAL

En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 10,1%, con lo que ya suma dos meses seguidos de avances tras la subida del 0,6% que registró en febrero.

Por destino económico de los bienes, todos los sectores presentaron tasas mensuales positivas el pasado mes de marzo, especialmente la energía (+52,2%) y los bienes de equipo (+11,9%).

TRECE COMUNIDADES ELEVAN LA FACTURACIÓN DE SU INDUSTRIA

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en marzo en tasa interanual en 13 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (+20,1%), Murcia (+19,8%), y Castilla-La Mancha y Canarias, ambas con un avance del 15,4%.

Por contra, la facturación de la industria se redujo en marzo en cuatro comunidades en tasa interanual: Baleares (-13,6%), Cantabria (-6,6%), La Rioja (-1,9%) y Aragón (-0,4%).