Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria gallega creció un 5,8% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, la mitad que la media estatal, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, se disparó un 11,7% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde abril de 2024. Con el avance de septiembre, las ventas de la industria encadenan siete meses de ascensos interanuales consecutivos.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 9,9% interanual en septiembre, tasa 1,3 puntos superior a la del mes previo y con la que se suman también siete meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria subió un 1,9%, una décima menos de lo que aumentó el mes anterior.