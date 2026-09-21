La facturación de la industria gallega sube un 7,2% en julio y acumula cinco meses de alzas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria gallega subió un 7,2% en julio, en relación con el mismo mes de 2025, acumulando así cinco meses de alzas, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Est incremento es superior a la de la media nacional, ya que en el total de España la facturación de las empresas industriales subió un 4,1% en los últimos 12 meses.

En ambos casos, tanto Galicia como todo el país acumulan cinco meses de alzas (en comparación anual), aunque en la Comunidad gallega las ventas de la industria cayeron un 0,3% entre junio y julio. En lo que va de año, subieron un 3,7%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria subió un 4,1% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cinco puntos inferior a la de junio. Con el avance de julio, las ventas de la industria encadenan cuatro meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+10%), abril (+11,4%), mayo (+3,3%) y junio (+9,3%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 4,2% interanual en julio, tasa 1,2 puntos inferior a la del mes previo y con la que se suman también cinco meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se desplomó un 1,5%, encadenando tres meses consecutivos en tasas negativas.