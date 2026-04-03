Fallece un conductor tras salirse de la vía en Coristanco (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

Un conductor ha fallecido tras sufrir una salida de vía en el municipio coruñés de Coristanco. Inicialmente, el hombre fue auxiliado por los Bomberos de Bergantiños para salir del coche, pero falleció antes de ser trasladado al hospital.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el suceso ocurrió en el kilómetro 38 de la AC-552. Fue un particular quien avisó al 112 Galicia a las 18.15 horas de este jueves.

Indicó que se trataba de una salida de vía de un coche con dos ocupantes: a uno de ellos ya lo habían sacado del interior del vehículo, pero al conductor no lo daban sacado.

Una vez en el lugar, los Bomberos de Bergantiños apuntaron que no fue necesario excarcelarlo, aunque sí ayudaron al personal sanitario del 061 a sacar al conductor del interior del turismo.

Finalmente, el conductor falleció y su acompañante, que resultó herido, fue trasladado al hospital en ambulancia.