Fallece el eumés Juan Piñeiro Permuy, exconselleiro de Educación de la Xunta de Fraga

El profesor y político eumés Juan Piñeiro Permuy, conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia entre 1990 y 1996, con Manuel Fraga como presidente, ha fallecido este lunes.

Piñeiro Permuy, nacido en Boebre, Pontedeume (A Coruña), el 20 de octubre de 1936, contaba con 89 años de edad, falleciendo el mismo día de su cumpleaños.

Fue catedrático de Filosofía y Letras y ejerció como inspector de educación en la Comunidad de Madrid.

Tras su periodo al frente de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria en el Gobierno gallego, continuó su trayectoria a nivel estatal, siendo nombrado presidente del Consejo Escolar del Estado, cargo que ocupó entre 1996 y el año 2000.

Su figura es recordada por su contribución al ámbito educativo tanto en Galicia como en la administración central del Estado.

El entierro tendrá lugar este miércoles, 22 de octubre, a las 13:15 horas, en el cementerio parroquial de Boebre, en Pontedeume.