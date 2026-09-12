Fallece un hombre tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar contra un árbol en Castro de Rei

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida tras sufrir una salida de vía con su vehículo y colisionar contra un árbol en la N-640, en Ludrio, a su paso por Castro de Rei.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 13.30 horas de este sábado, en el kilómetro 75 de dicha vía y el hombre era el único ocupante del vehículo.

Los efectivos de emergencias que se desplazaron al punto confirmaron que solo había una persona implicada, un hombre que perdió la vida y tuvo que ser excarcelado por los bomberos.

En el operativo participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilalba y los servicios de mantenimiento de la carretera.