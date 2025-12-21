Fallece la joven que fue supuestamente acuchillada por su compañero de piso en A Coruña

Archivo - Inmediaciones del Hospital Marítimo de Oza, en A Coruña, Galicia (España), a 24 de marzo de 2021. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La joven que, en la tarde del sábado, fue supuestamente acuchillada en su piso de A Coruña ha fallecido en la madrugada del domingo debido a la "gravedad" de las lesiones que presentaba.

Así lo informan fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde permanecía ingresada la víctima tras el suceso, que tuvo lugar alrededor de las 14.00 horas en el Paseo de la Ronda y llevó a detener a un hombre acusado de tentativa de homicidio.

Según confirmaron fuentes próximas a la investigación, el acusado supuestamente hirió con un arma blanca a la ahora fallecida, una compañera del piso que compartían con otras personas y en el que se registró un incendio, cuyas causas se investigan.