SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha perdido la vida este lunes tras caerle encima una máquina que trataba de arreglar en un aserradero de la localidad coruñesa de Outes.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente laboral se produjo poco después de las 10.00 horas en un aserradero de la parroquia de Entíns.

Tal y como ha detallado la Policía Local de Outes, la máquina que trataba de arreglar la víctima cedió y le cayó encima. Fue liberado al momento por sus compañeros, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Hasta el lugar también se desplazaron profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los miembros del GES de Noia, los Bomberos de Boiro y una patrulla de la Guardia Civil.

Además, el 112 solicitó la colaboración de los especialistas del Grupo de Intervención de Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) del Colegio de Psicólogos de Galicia para ofrecer apoyo y atención especializada a la familia y a los compañeros de trabajo del fallecido.