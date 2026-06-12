Fallece una persona y otra resulta herida grave en una salida de vía en Vilardevós (Ourense)

OURENSE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persoa ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad tras sufrir una salida de vía con su coche en Vilardevós (Ourense).

Fue un particular quien informó al 112 Galicia de este accidente, pasadas las 19,15 horas de este viernes. Según trasladó, un turismo acababa de salirse de la vía en la carretera que conduce de Vilardevós a A Trabe, a la altura de la parroquia de Berrande.

Durante la llamada ya explicó que uno de los ocupantes podía haber fallecido y que la situación de otra persona era muy grave.

El 112 pidió la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Verín, de la Guardia Civil de Tráfico, del GES de A Gudiña y de los voluntarios de Protección Civil de Vilardevós.

Los medios se desplazaron rápidamente al lugar del accidente e informaron de que las personas estaban liberadas y accesibles, pero los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de uno de los implicados. La otra persona resultó herida grave.