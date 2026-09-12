Fallece el exconcejal de Santiago Carlos Nieves mientras se bañaba en una playa de O Grove (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carlos Nieves, concejal socialista del Ayuntamiento de Santiago desde 1987 hasta 2011, con algunas interrupciones, ha fallecido este sábado mientras se bañaba en la playa de Seixeliño, en el municipio pontevedrés de O Grove.

Según la información del 112 Galicia, el hombre fue rescatado del agua en San Vicente, en torno a las 14.00 horas.

En concreto, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Además de los servicios sanitarios, participaron la Guardia Civil, la Policía Local y el GES de O Grove. A pesar de que los efectivos trataron de reanimar en la arena a esta persona, finalmente falleció.