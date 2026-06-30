La Familia Real recibió 13 regalos ligados a Galicia en 2025: de la obra completa de Rosalía a camisetas del Burela FS

Archivo - La Princesa Leonor; los Reyes Felipe VI y Letizia y la Infanta Sofía, durante la el juramento o promesa ante la Bandera y el acto de entrega de Reales Despachos y nombramientos a los nuevos oficiales de la Armada, en la Escuela Naval de Marín - BEATRIZ CISCAR / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Familia Real recibió en 2025 un total de 13 regalos vinculados a Galicia, entre ellos la obra completa de Rosalía de Castro, un facsímil de 'Nós por Castelao', camisetas y una bufanda del CD Burela Fútbol Sala y una reproducción de la Muralla de Lugo.

Según el registro hecho público este martes por la Casa del Rey, el primero de los obsequios fue entregado en febrero, cuando Felipe VI recibió de manos del almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol el libro 'La obsesión por el orden académico. El Arsenal de Ferrol'.

Unos días después, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, entregó al monarca el ejemplar 'La Catedral de los Caminos: una biografía de la Iglesia de Santiago'.

En junio, durante una audiencia celebrada con los ganadores del concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?', el jefe del Estado recibió una maqueta de la Muralla de Lugo, entregada por alumnos del Colegio Cervantes de Lugo.

Ese mismo mes, en la visita de los Reyes al municipio lucense de Burela, también recibieron varios regalos. Felipe VI fue obsequiado con un pin de la Fundación Eu Son y los Reyes recibieron dos camisetas personalizadas y una bufanda del CD Burela Fútbol Sala, un plato conmemorativo de la Cofradía de Pescadores de Burela y una figura de la Fundación Eu Son.

Por su parte, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía recibieron, de manos de la alcaldesa de Burela, Carmela López Moreno, un colgante y dos pulseras.

REGALOS A LA PRINCESA DE ASTURIAS

La Princesa de Asturias fue la que recibió mayor número de obsequios vinculados a la comunidad gallega, coincidiendo con su formación en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

Así, al acabar el curso la Xunta le entregó un lote compuesto por el libro 'Rosalía de Castro. Obra completa', un facsímil de 'Nós por Castelao', un cortavientos y un conjunto de pendientes y broche. Durante su estancia en la Escuela Naval también recibió un llavero, un conjunto de pendientes y pulsera y una fotografía.

El listado de obsequios vinculados a Galicia se completa con el broche de la Armada que recibió la reina Sofía de manos del presidente de Navantia, en el acto de botadura de la F-111 'Bonifaz' celebrado en Ferrol.

UN TOTAL DE 429 REGALOS

Los 13 regalos ligados a Galicia forman parte de los 429 obsequios institucionales que recibieron los miembros de la Familia Real durante 2025. Felipe VI fue el que recibió un mayor número (214), seguido de la reina Letizia (98), mientras que la Princesa de Asturias recibió 21. En conjunto, los Reyes también percibieron 67 presentes, mientras que Doña Sofía y la Infanta Sofía también fueron obsequiadas.