Feijóo avanza "semanas muy duras" y reivindica una "anticipación" que la oposición pone en duda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que "vienen semanas muy duras" en Galicia por la crisis del coronavirus, ya que "lo peor está por llegar" en el plano asistencial, pero también ha reivindicado la "anticipación" de su Ejecutivo con la toma de decisiones como la compra de material, una afirmación que la oposición ha puesto en duda.

Sin embargo, Feijóo ha convertido la defensa de la anticipación en contraposición con el Ejecutivo que lidera el socialista Pedro Sánchez en uno de los focos principales de su comparecencia de este jueves en la Diputación Permanente, el órgano rector de la Cámara en ausencia de los plenos, toda vez que el Parlamento se había disuelto al ser convocadas las elecciones del 5 de abril --después suspendidas--.

En una sesión que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, Feijóo ha repasado cada fecha en la que Galicia dio sus primeros pasos en la compra de material y en la adopción de medidas en los distintos ámbitos (como la declaración de la emergencia sanitaria y el cierre de colegios antes del estado de alarma que afectó al conjunto del Estado).

Enfrente, ha vuelto a cargar contra el Gobierno central, sobre todo en el ámbito del material. Pero también ha insistido en su proclama de "lealtad" y, frente a quienes reivindican un parón total de la actividad económica, Feijóo ha asegurado que sí está al lado del Ejecutivo estatal en su planteamiento de tratar de evitar "que el país se arruine del todo" mientras se toman medidas para tratar de preservar la salud pública.

Dicho esto, tras confesar que, después del accidente del Alvia que dejó 80 víctimas mortales, esta crisis sanitaria es lo peor que ha vivido como presidente, ha reivindicado: "Estamos gestionando con bastante admiración por parte de la gente que sabe como funcionan los servicios públicos".

LA OPOSICIÓN DISCREPA

Enfrente, la oposición, que le ha vuelto a trasladar al presidente de la Xunta su "lealtad" para colaborar en esta lucha, también ha evidenciado sus puntos de desacuerdo y ha puesto en duda las afirmaciones en las que Feijóo reivindicó la anticipación de Galicia.

De este modo, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero ha asegurado que "no fue así". "Ni usted ni ninguno de los portavoces parlamentarios de esta Cámara ni ninguno de los portavoces del Congreso de los Diputados tuvimos la capacidad de dos semanas antes predecir lo que estaba ocurriendo", ha sostenido.

"Aquí se decretó un estado de emergencia importante justamente después de que el Gobierno de España anunciase un estado de alarma y se tomaron medidas importantes para el país en el que esta situación implica una necesidad de cooperación, pero desgraciadamente la situación nos cogió a todos en un escenario imprevisto", ha asegurado.

Las palabras de Gonzalo Caballero han provocado el rechazo de Núñez Feijóo, quien ha respondido que el socialista "se equivoca" al asegurar que las decisiones de la Xunta fueran posteriores a las del Gobierno central.

"Nadie aquí anticipó lo que estaba ocurriendo", ha insistido en el turno de réplica Gonzalo Caballero, quien ha precisado que antes de que Feijóo decretase la emergencia sanitaria ya se sabía que el Gobierno iba a anunciar el estado de alarma y ha criticado que se intente "colgar medallas" por cuestiones de horas que no solucionan los problemas del país".

"¿En qué país un presidente del gobierno puede anunciar un estado de alarma sin aprobarlo?", le ha contestado Feijóo, quien ha puesto en cuestión que se "preavisase" de esta medida dejando que "miles de personas entrasen en Galicia" y llenasen zonas como las Rías Baixas y A Mariña. De hecho, el presidente ha añadido que esta misma semana tuvo que volver a alertar de que estaban llegando en vuelos a la Comunidad personas que no viven en ella, lo que vulnera las restricciones impuestas.

"Lecciones y decir que copiamos al Gobierno de España ya le digo que no, que en ningún caso", ha recalcado Feijóo, quien también ha censurado que Sánchez no compareciese hasta "las 22 horas" tras para comunicar el estado de alarma declarado en un Consejo de Ministros "por la mañana".

PONTÓN: "SE EQUIVOCA" SI CREE QUE LA XUNTA SE ANTICIPÓ

En la misma línea, la jefa de filas de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, le ha trasladado a Feijóo que "se equivoca" si cree que la Xunta se anticipó "en la residencias de mayores" o "para garantizar el suministro necesario de material sanitario". "No tenemos el material suficiente", ha señalado Pontón, que ha pedido "respeto" para el personal sanitario. "No está para un pimpampum entre la Xunta y el Gobierno", ha subrayado.

Pontón también le ha afeado a Feijóo que "se equivoca" si cree que "se anticipó en las medidas económicas". "Creo que ahí usted no se está anticipando y creo que se equivoca si cree que con medidas tardías e insuficientes está todo hecho", ha sostenido Pontón, que le ha pedido aciertos a Feijóo "por el bien de Galicia" y de los gallegos.

Además, Pontón le ha traslado al presidente de la Xunta que "no es el momento" de que acuda a la Cámara a "hacer oposición de la oposición". "Los gallegos se merecen algo mejor", ha apuntado la nacionalista, que se ha mostrado convencida de que Sánchez "le gustaría" tener una oposición como la que Feijóo está teniendo en Galicia.

A las palabras de Pontón ha respondido el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Pedro Puy, quien se ha mostrado convencido de que a la "oposición en Madrid también le gustaría tener el gobierno que tiene Galicia" y que "se reúne constantemente" con los grupos para abordar la situación de emergencia.

Puy ha asegurado que en la crisis del coronavirus "Galicia está en buenas manos" y ha animado al Gobierno a "seguir anticipándose, respondiendo a los problemas, con transparencia y altura de miras".

ANTÓN SÁNCHEZ CRÍTICA EL "CRUCE DE REPROCHES"

Por su parte, el portavoz del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, ha advertido que la reunión de la Diputación Permanente no es para que se acuda a "cruzar reproches" ni "para hacer autobombo".

"No vemos adecuado que se gaste tiempo en hablar de si la Xunta de anticipó o no en lugar de contestar a las preguntas que se hace la ciudadanía gallega", ha manifestado Sánchez, que ha criticado la "política sanitaria" del Gobierno de Feijóo y ha pedido una intervención de la sanidad privada al igual que la que se está llevando a cabo con las residencias, toda vez que se está hablando "hacer un hospital de campaña en el Multiusos do Sar".

Por último, Davide Rodríguez (En Marea) ha considerado necesario aprovechar esta crisis para "no cometer los mismos errores" que en la de 2008 en la que se socializaron las pérdidas y ha trasladado a Feijóo su preocupación por el impacto en sectores como la agricultura y la pesca. El presidente, en su réplica, subrayó la voluntad de su Gobierno por "abrir los mercados de proximidad", pero con garantías para la salud de compradores y vendedores.

LLAMADA A LA UNIDAD Y UN AVISO: "EL PICO EMPEORARÁ"

Pese a las discrepancias, Feijóo ha advertido que por encima de todo está Galicia y ha hecho una llamada de "unidad" a la oposición, al tiempo que ha advertido que "lo peor está por llegar".

"Quiero advertir que el estado de alarma pasará, pero el de emergencia sanitaria no, porque lo primero es el estado de salud de los gallegos", ha indicado, antes de precisar que, según los datos clínicos y científicos de los que dispone la Xunta, todo apunta que "el pico de contagio con derivación de hospitalización y UCI empeorará en los próximos días".

"Estamos en la mitad del porcentaje de contagio de España y se va a incrementar. Los tendré informados de cómo va evolucionando y qué medidas tomamos", ha comprometido, para concluir que en mayo o junio será preciso conocer "qué porcentaje de déficit público" se autorizará a las comunidades.