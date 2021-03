Feijóo confirma que Xunta y Abogacía del Estado estudian el recurso por Meirás: "Si hay alguna posibilidad, lo haremos"

A CORUÑA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta están estudiando conjuntamente "si procede o no" presentar un recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratificó que el pazo de Meirás es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

"Si hay alguna posibilidad de mejorar la sentencia lo haremos, si la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta consideran que no es recurrible desde la perspectiva jurídica no lo haremos", ha dicho a preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia en la entrega de las medallas Emilia Pardo Bazán 2020.

"Me consta que la Abogacía del Estado y la Asesoría de la Xunta están estudiando si procede o no procede concretar un recurso". "Si hay alguna posibilidad en derecho de recurrir entiendo que tanto el Gobierno central como la Xunta recurriremos".

No obstante, ha manifestado que no lo harán si los letrados "recomiendan no recurrir porque las posibilidades son nulas o muy escasas". "Es un recurso en derecho", ha dicho desvinculando esta cuestión del ámbito político.

Por eso, ha recalcado que "hay que ver la sentencia y el ordenamiento jurídico en su conjunto". Por otra parte, ha avanzado que "de aquí al viernes" prevén tener información a este respecto por parte de los servicios jurídicos.

"Será una decisión en plazo", ha recalcado Feijóo quien, por otra parte, se ha mostrado confiado en que, una vez que se realicen las obras en el pazo, se pueda celebrar la próxima edición de las medallas Emilia Pardo Bazán en el citado inmueble.

"El Gobierno central consideró que no era procedente dado que van a iniciar unas obras --ha dicho sobre la petición de la Xunta para que los entregados este lunes se hiciesen ya en los jardines del pazo-- y nosotros aceptamos esa decisión, celebramos que es porque se va a hacer obras".