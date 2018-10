Feijóo crea una Consellería de Cultura e Turismo y sienta a tres nuevas caras en el Consello

Publicado 26/09/2018 17:23:01 CET

Eleva a once los departamentos de su Ejecutivo, en el que sube de nivel Fabiola García y entran el diputado José González y la profesora Carmen Pomar

Tres nuevas caras en el Consello de la Xunta y un nuevo departamento autonómico de Cultura e Turismo al margen del área de Educación --que hasta ahora se ocupaba también de asuntos culturales--. Son las principales de la remodelación del Ejecutivo gallego anunciada este miércoles por el presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien ha aprovechado para reorganizar algunas competencias más dentro de su gabinete.

La crisis de gobierno que los populares esperaban desde hace semanas para dar salida a José Manuel Rey Varela y Beatriz Mato --titulares hasta ahora de las carteras de Política Social y Medio Ambiente-- para pelear por las alcaldías de Ferrol y A Coruña en 2019 se ha confirmado en esta jornada, marcando el pleno que celebra la Cámara gallega.

No en vano, de las tres nuevas caras que Feijóo incorpora a un Consello de la Xunta que ve como las consellerías se elevan de diez a once, una sale del Grupo Popular en el Pazo do Hórreo: el hasta ahora diputado autonómico José González, nuevo conselleiro de Medio Rural.

Junto a González, debutarán en el la reunión semanal de este jueves del gabinete la profesora de la USC Carmen Pomar, que asume Educación; así como la hasta ahora directora xeral de Maiores Fabiola García, quien, con 33 años, se convierte en el miembro más joven del Ejecutivo autonómico y releva a Rey Varela como titular de Política Social.

Al margen del fichaje externo de Pomar, Feijóo evidencia una vez más su preferencia por tirar de cargos de segundo nivel en la Xunta cuya labor tiene en estima o dar realce a diputados que considera que han destacado en sus áreas --González tuvo un papel clave en la comisión de estudio de política forestal y prevención de incendios activada en la Cámara--.

CON LA VISTA EN EL XACOBEO DE 2021

También podría haberse limitado a introducir los recambios de Rey Varela y Beatriz Mato, pero ha optado por una remodelación de más calado que incluye novedades en varios departamentos, la principal la creación, con la vista puesta en el próximo Xacobeo de 2021, de una Consellería de Cultura e Turismo que dirigirá el hasta ahora titular de Educación, Román Rodríguez. Su cartera la coge la profesora Carmen Pomar.

José González toma las riendas de Medio Rural, un departamento que hasta ahora estaba en manos de Ángeles Vázquez. Ésta asume nuevos retos y toma la Consellería de Medio Ambiente e Territorio que hasta ahora dirigía Beatriz Mato, pero Feijóo ha decidido sumarle las competencias de Vivenda.

Por su parte, Ethel Vázquez, quien hasta ahora llevaba Infraestruturas e Vivenda, pierde la segunda área, aunque asumirá las competencias en materia de aguas. Además, su departamento se rebautiza y pasará a llamarse Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Los retos en movilidad para esta legislatura son significativos, ya que en marcha está, por ejemplo, el nuevo plan de transporte por carretera.

EVITA LECTURAS SUCESORIAS

Más allá de estos cambios, Feijóo evita cualquier tipo de cese --pese a que la oposición ha pedido reiteradamente, por ejemplo, la marcha de Jesús Vázquez Almuiña, titular de Sanidade. Almuiña seguirá, como seguirá Francisco Conde al frente de Economía, Emprego e Industria, y Valeriano Martínez con la cartera de Facenda.

Sin variación continúan también las competencias de su mano derecha en la Xunta, Alfonso Rueda, vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Con este planteamiento, el de Os Peares se ajusta a su premisa de "estabilidad" --había reiterado que, de no ser por las municipales, mantendría a todos sus conselleiros--, pero también evita alimentar lecturas sucesorias antes de tiempo. De hecho, una vez que descartó dar el salto a la política estatal, ha jugado a la ambigüedad y ha evitado confirmar si se plantea optar a un cuarto mandato en Galicia.

Así, aunque se especulaba con la posibilidad de que pudiese nombrar algún nuevo vicepresidente para "dar juego" en relación a los debates sucesorios --dando un papel más protagonista a Francisco Conde, por ejemplo, o metiendo en el Gobierno al líder del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo--, el presidente opta por evitar ese tipo de gestos.

Mientras su entorno recuerda su habilidad para medir los tiempos y recalca que "cada cosa toca en el momento que corresponda", fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press apuntan que las elecciones municipales son "las primarias" para los populares gallegos.

Cualquier movimiento podría llegar, si se atiende a esta lectura, después de los comicios locales de 2019. Sin embargo, hay otras voces que apuntan que éste está llamado a ser el Ejecutivo con el que Feijóo acabe su tercera legislatura.

MEDIA DE EDAD DE 50 AÑOS, CON DISTINTOS PERFILES Y RETOS

La media de edad de los nuevos conselleiros se sitúa en torno a los 50 años --rebaja ligeramente la del anterior Ejecutivo-- y sube la proporción de mujeres hasta el 41,6 por ciento (en total, sumando al propio Feijóo, el gabinete estará formado por siete hombres y cinco mujeres).

Los nuevos conselleiros tienen edades, perfiles y retos muy distintos. Así, Fabiola García, la conselleira más joven del nuevo Gobierno de Feijóo, nació en Ribeira en 1985 y es licenciada en Derecho por la USC. Fue asesora de distintas consellerías con el Ejecutivo de Feijóo y las municipales de 2015 dio el salto a la política local.

Ejerció como primera teniente de alcalde de Ribeira (A Coruña) hasta que Feijóo la fichó como directora xeral de Maiores. Ahora asume la consellería del reto demográfico, entre otras cuestiones, pero también, desde el partido, se ve su departamento como uno "de los que más proyección personal pueden facilitar".

José González también es licenciado en Derecho y, tras su paso por la Cámara, tendrá que enfrentarse a retos como aplicar las medidas que él mismo impulsó desde la comisión de política forestal de la Cámara autonómica.

El fichaje externo que hereda la cartera de Román Rodríguez es Carmen Pomar, natural de Santiago, licenciada en Psicología y doctora en Psicología en el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. También es autora de la guía 'O triángulo máxico de altas capacidades' para el profesorado gallego.