Feijóo cree que con la designación de Miñones se trata de "buscar un candidato" del PSOE a la Presidencia de la Xunta

Feijóo ve "sorprendente" que Sánchez mantenga a ministros "desgastados" como Irene Montero y Marlaska

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el nombramiento del hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia como nuevo ministro de Sanidad "probablemente" responde a una "decisión orgánica" del partido, que es buscar un candidato a la Presidencia de la Xunta", toda vez que "parece ser que no tiene".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas poco después de que el presidente del Gobierno haya ha anunciado el nombramiento de Héctor Gómez y José Manuel Miñones Conde como ministros de Industria y de Sanidad, respectivamente, tras la salida de Reyes Maroto y de Carolina Darias, que se produce por la "renuncia" de ambas para concurrir a las elecciones a la alcaldía de Madrid y de Las Palmas.

Tras conocerse la noticia, Feijóo ha dado este lunes "la bienvenida" a Héctor Gómez como ministro de Industria y a Manuel Miñones como ministro de Sanidad, pero ha recalcado que lo "noticiable" y "sorprendente" es que el jefe del Ejecutivo mantenga en sus carteras a titulares "desgastados" como Irene Montero o Fernando Grande-Marlaska. A su entender, acredita que Pedro Sánchez "no puede y no tiene margen" para hacer las remodelaciones que haría un "presidente con autoridad".

"Lo cortés no quita lo valiente y creo que lo primero que me toca es agradecer los servicios prestados a la ministra de Sanidad y de Industria y dar la bienvenida a los nuevos ministros de ambas carteras", ha manifestado.

Eso sí, ha recalcado que "lo noticiable" no es que se cubran unos ministerios "interinos desde el año pasado" sino que el presidente "no haya ejercido su labor de coordinar y dirigir el Gobierno". "Lo importante no es que cubra las vacantes que él mismo había propuesto en los últimos meses del año pasado sino que lo noticiable son los ministros que se quedan en el Gobierno", ha aseverado.

MONTERO, LA MINISTRA DE LA "CHAPUZA LEGAL" DE LA LEY DEL SÍ ES SÍ

En este sentido, ha calificado de "sorprendente" que siga sentada en el Consejo de Ministros tanto Irene Montero, "la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí", como el ministro "de la valla de Melilla", en alusión a Marlaska.

"Eso realmente es una sorpresa para todos, lo cuál acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones de Gobierno que un presidente con autoridad haría", ha recalcado el jefe de la oposición.

Dicho esto, ha destacado que el nuevo ministro de Sanidad "viene de Galicia" y le ha deseado "todo lo mejor". "Probablemente esto responda a una decisión orgánica del partido, que es buscar un candidato a la Presidencia de la Xunta, que parece ser que no tiene", ha apostillado.

En cuanto al nuevo titular de Industria, Héctor Gómez, ha indicado que "una vez que le han cesado como portavoz en el Congreso, parece que es un premio de consolación ser ministro en los últimos meses de la legislatura".

"UN GOBIERNO ABOCADO AL CAMBIO POLÍTICO EN LAS GENERALES"

En cualquier caso, Feijóo ha insistido en que lo que él ve "sorprendente" es que el presidente del Gobierno no haya sido "capaz" de dar un "nuevo rumbo a la política" al confirmar a los ministros "más desgastados", que "permanecen en el Gobierno para llegar al final de la legislatura como pueda".

"Y como puede es intentar agotar e intentar balbucear en los últimos meses de este Gobierno en mi opinión muy desgastado y abocado a un cambio político en España en las elecciones generales", ha manifestado el jefe de la oposición tras presentar el desayuno del presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato en los comicios de mayo, Paco Núñez, organizado por el foro Nueva Economía.