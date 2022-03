Feijóo denuncia "pasotismo" de Sánchez para tomar medidas ante la crisis cuando los españoles "no llegan a fin de mes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles el "pasotismo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al aprobar medidas para hacer frente a la crisis económica en medio de la crisis de Ucrania, y se ha preguntado "por qué espera" cuando los españoles "no llegan a fin de mes".tomamos decisiones ya?", ha proclamado Feijóo en un acto en la Cidade da Cultura ante unos 2.500 afiliados del PP gallego, el acto más numeroso de su gira por España como candidato, según fuentes de su equipo.

Tras asegurar que no se pueden "aplazar" las decisiones sino que hay que "agilizarlas", Feijóo ha avisado al jefe del Ejecutivo que los marineros, los ganaderos, los agricultores y los transportistas "no pueden esperar a fin de mes". "Si los españoles no

"Nos dicen 'ya veremos dentro de 15 días' y que estemos tranquilos porque con o sin Europa, bajarán los precios. Pero si es con o sin Europa, ¿A qué esperamos a que bajen los precios? ¿Por qué no bajan los precios ya? ¿Por qué no podemos llegar a fin de mes, ¿Por qué realmente tanto pasotismo?", se ha preguntado, ante un auditorio entregado, que le ha interrumpido en numerosas ocasiones.

Además, el presidente de la Xunta ha resaltado que parece "una broma" que "mientras el mundo trabaja para evitar una tercera guerra mundial", Sánchez "no sea capaz de convencer a sus socios de Podemos" para que "entiendan la gravedad" de la situación. "Parece una broma que menos de 34 horas después de anuncia un incremento del presupuesto de Defensa, una parte del Gobierno central diga que no lo ve y que no está de acuerdo", ha resaltado.

En clave interna, Feijóo ha reivindicado la labor que el PP ha realizado en Galicia y ha asegurado que lleva años "haciendo política nacional intentando que la política nacional se parezca más" a lo que han hecho en su tierra, donde Podemos no tiene representación en el Parlamento, se ha unido al centroderecha en torno al PP y "el populismo no está".

