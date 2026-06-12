Feijóo participa este sábado en la romería de O Pino (A Coruña), en la que el PP espera al menos a 4.000 asistentes

Archivo - Feijóo y Rueda, en la romería de 2025. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este sábado en la octava edición de la romería de O Pino (A Coruña), que el PP provincial organiza en la 'carballeira' de A Magdalena, y en la que los populares esperan al menos a 4.000 asistentes.

Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que Feijóo intervendrá en un acto que seguirá el guión de años previos, y en el que los afiliados y simpatizantes que acudan a la cita también podrán escuchar al líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; así como al presidente provincial de los populares, Diego Calvo; y al alcalde de la localidad, Manuel Taboada.

Las intervenciones antecederán a la comida con un menú --que se mantiene al precio de 30 euros-- en el que no faltará la empanada, y tampoco el pulpo y carne 'ao caldeiro'. Además, habrá animación musical.

Tras un parón motivado por la pandemia y las limitaciones posteriores, los populares coruñeses recuperaron la romería de nuevo en 2022 y esta será ya su octava edición, que se celebra en un contexto de tensión estatal marcado por las causas judiciales que afectan al PSOE.

Una coyuntura que ha puesto en el foco un calendario electoral que ya tenía marcada la fecha del 23 de mayo de 2027 para las municipales. Aunque el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, ha descartado un adelanto, los populares tampoco se resignan y demandan en cada ocasión que convoque a los españoles a las urnas en unos comicios generales.

LA INVITACIÓN DE CALVO: "PASARLO BIEN COMO FAMILIA"

En días pasados, ya con la organización de la romería en marcha, el líder provincial de los populares coruñeses movió un vídeo por redes sociales en el que invitaba a los suyos a "repetir" un año más en la romería del 13 de junio.

"Todos los años nos esforzamos un montón en organizar la mejor romería posible y en que podamos celebrarla todos juntos porque en el PP de A Coruña sabemos trabajar, pero también pasarlo bien como la familia que somos", trasladaba, antes de animar a sumarse a "pasarlo fenomenal" en "un día inolvidable".