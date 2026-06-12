Feijóo pide a Sánchez que "devuelva la voz" a los españoles porque "no merece" ocupar el Gobierno

1095806.1.260.149.20260612151642 El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), durante la celebración del almuerzo-coloquio en el Círculo de Empresarios de Galicia. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este viernes en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "devuelva la voz a los españoles" y convoque elecciones generales porque "no merece" ocupar el Gobierno: "El listón lo puso él mismo".

Así lo ha señalado el líder 'popular' este mediodía en Vigo durante su intervención en la Tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia, donde ha estado arropado de diversos cargos de su partido, como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Tras iniciar su discurso en gallego, agradeciendo a todos los empresarios que acudieron a escucharlo y que llevan escuchándolo y "entendiéndolo" durante toda su carrera política porque este viernes "jugaba en casa", Feijóo ha hecho un repaso por la situación política actual de España, con un Gobierno que "ha dilapidado la confianza de todas las formas imaginables" por lo que, a su juicio, quienes ocupan el Ejecutivo "no lo merecen".

A partir de aquí, ha hecho un repaso de diversas citas que Pedro Sánchez dijo, en su día, al por aquel entonces presidente Mariano Rajoy, reproduciendo frases del socialista como: "'¿Qué más tiene que pasar?'; '¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer?', o '¿Va a dimitir o va a continuar aferrado al cargo dilapidando la Democracia?".

"Todas son frases de Pedro Sánchez", ha insistido, indicando que "el listón lo puso él mismo" y eso "le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles", ha sentenciado.

Tras esta introducción, ha indicado que "España necesita con urgencia cambiar la conversación pública" y una "reconstrucción nacional", por lo que ha relatado las propuestas del PP si llega al Gobierno.