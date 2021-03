Feijóo y el presidente de Nueva-Aquitania (Francia) defienden la aptitud de las regiones para gestionar fondos europeos

El titular de la Xunta lamenta que en España "no se sabe" el criterio de reparto del instrumento 'Next Generation' y demanda "mayor agilidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este martes una conversación telemática con su homólogo en la región francesa de Nueva-Aquitania, Alain Rousset, en el que ambos han defendido el papel y la capacidad de las regiones para gestionar los fondos europeos, singularmente los 'Next Generation'.

En este encuentro organizado por la Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa, ambos mandatarios se han presentado exponiendo las principales actividades de sus territorios.

Por un lado, Rousset ha destacado la economía "muy diversificada" de Nueva-Aquitania, con potencial en el sector naval, en el farmacéutico y en la silvicultura como "primer bosque de Europa".

En este contexto, Feijóo ha resaltado las "coincidencias" de Galicia con la región francesa, aunque ha destacado especialmente al textil como "primer sector" gracias a Inditex, asentado en Arteixo (A Coruña), y otras firmas como Purificación García.

Además, el presidente de la Xunta ha mencionado el sector de la automoción, con PSA Vigo como "una de sus fábricas más competitivas", y ha ensalzado a Galicia como "la primera región de pesca" en la Unión Europea y la principal potencia "del mundo" en conservas "después de Tailandia".

Feijóo también ha destacado el sector maderero, la producción láctea, los vinos y el sector aeronáutico, sin olvidarse del turismo como punto final del Camino de Santiago.

Sobre esto mismo, Alain Rousset le ha sugerido trabajar de manera conjunta en el Camino de Santiago, ya que todas las rutas jacobeas de Francia "pasan por Nueva-Aquitania".

FONDOS EUROPEOS

Asimismo, con la vista puesta en la gestión de los fondos europeos, ha recordado cómo animó a conformar "un movimiento europeo de regiones" de distintos países del continente que, aunque no prosperó, serviría para apoyarse mutuamente en "la transición" tanto energética como agrícola. "Son las regiones las que tienen que dar realmente una respuesta al cambio climático", ha asegurado Rousset.

En materia medioambiental, Feijóo ha reivindicado su gestión durante sus 12 años al frente de la Xunta, con iniciativas como las directrices del paisaje y la estrategia del cambio climático.

De esto se ha servido para introducir dos de los proyectos tractores que propone el Gobierno gallego para acceder a los fondos europeos 'Next Generation': una planta para obtener energía a partir de residuos de animales de la ganadería y una fábrica de producción de viscosa textil aprovechando la madera.

CRITERIOS DE REPARTO EN ESPAÑA

No en vano, durante su conversación telemática con el presidente de Nueva-Aquitania, Feijóo ha aprovechado para profundizar en sus críticas a la gestión de los 140.000 millones que llegarán desde la UE: "En España no se sabe cuáles son los criterios de reparto".

Eso sí, también ha destacado que Galicia se ha "preparado" para la aplicación de los fondos 'Next Generation' con una ley "de simplificación administrativa" y con un "comité de expertos" para seleccionar los proyectos que accederán a las cuantías.

Dicho esto, Feijóo se ha reafirmado en que las comunidades autónomas deben tener "un peso determinante" en la gestión de estos fondos: "Porque conocemos muy bien nuestros sectores económicos y porque somos más ágiles, más rápidos, más eficaces que la estructura burocrática del Gobierno central".

Y ha llamado a dotar de "mayor agilidad" a la selección de los proyectos "mediante los sistemas de concurrencia competitiva y mayor certeza para no solapar proyectos entre regiones europeas".

En definitiva, el titular de la Xunta apuesta por "creer más en la gestión eficaz de las comunidades autónomas para poder gestionar los fondos de acuerdo con el calendario de la Comisión Europea". "Eso solo será posible si hay una descentralización controlada de los fondos y una cogobernanza de la Administración central y las comunidades autónomas", ha sentenciado.

DESAFÍOS DIGITALES

En el apartado del desafío digital, el presidente de Nueva-Aquitania ha puesto el foco en que "el verdadero problema" actual en este ámbito "es la ciberseguridad", que se ha incrementado de un modo "absolutamente considerable".

Por su parte, Feijóo ha incidido en la importancia de la tecnología durante la crisis de la covid-19, singularmente para la gestión sanitaria: "Durante la pandemia, el 94 por ciento de los contagiados por covid los hemos atendido desde sus casas".

Además, el presidente de la Xunta ha hecho un repaso por el impulso de la cobertura y la conexión a Internet del territorio gallego durante los últimos 11 años y ha mencionado la estrategia digital que la Administración autonómica impulsa de cara al año 2030, con "2.400 millones de inversión pública y 1.600 millones de inversión privada".

De igual modo, Feijóo ha hecho hincapié en el "enorme componente rural, identitario e incluso genético", de Galicia. Por eso, aboga por que el rural sea "un lugar para poder vivir con calidad".

Y es que, según sus palabras, "la calidad de vida es mejor" en estas zonas, gracias a lo cual la Comunidad gallega consiguió tener "menor mortalidad" que el resto de territorios peninsulares a pesar de que su población tiene un marcado carácter envejecido.

De cara al futuro, Feijóo ha abogado por "comunicar bien el rural" a través de carreteras e infraestructuras ferroviarias, además de mejorar los accesos a servicios públicos de carácter social como las 'Casas do Maior', así como los sanitarios y educativos. No en vano, ha defendido la apuesta de la Xunta de que "en el rural no haya impuestos".