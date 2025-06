Feministas convocan manifestaciones el 25 de junio frente a las sedes del PPdeG por el caso Villares

El hasta hoy conselleiro do Mar, Alfonso Villares, durante el acto de la toma de posesión de la nueva conselleira do Mar, en Pazo de Raxoi, a 5 de junio de 2025, en Santiago de Compostela - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación feminista Marcha Mundial das Mulleres ha convocado manifestaciones para el próximo 25 de junio frente a las sedes del PPdeF por el caso de presunta agresión sexual por el que se investiga al ex conselleiro de Mar de la Xunta, Alfonso Villares.

Según relatan en un comunicado, hace más de 10 días que esperan un pronunciamiento del Gobierno gallego "reconociendo la irresponsabilidad de todo el gobierno del PP al frente de la Xunta" tras la rueda de prensa realizada por Villares, después de notificarse su investigación por un delito de agresión sexual.

En aquel momento, recuerdan, colectivos feministas gallegos denunciaban en un comunicado un "lavado de cara" y "connivencia" por parte de la Xunta, así como la "complicidad de muchos medios de comunicación, entre ellos los medios públicos gallegos, contribuyendo a señalar a la agredida y a defender al acusado y, al mismo tiempo, a banalizar algo tan grave como la violencia sexual y la violencia machista en su totalidad".

Por ello, consideran que el feminismo gallego debe "rearmarse" y "responder" como en otros momentos de la historia "en los que fue

necesario responder a los feminicidios, a las injusticias, a los intentos de desmantelamiento de servicios o de agresiones a los derechos sexuales y reproductivos".

"Después de dos semanas, no solo no hubo pronunciamiento, sino que tuvimos que responder en las calles a dos feminicidios que el Gobierno aún no reconoció oficialmente y donde las instituciones centraron su discurso en defender su acción (de los cuerpos de seguridad, de la administración, de la judicatura) obviando su responsabilidad en evaluar incorrectamente el riesgo, desprotegiendo las víctimas de la violencia que acabó con su asesinato", remarcan.

"No podemos tolerar seguir viviendo en una sociedad en la que los máximos representantes públicos, encargados de que se respeten nuestros derechos y de garantizar nuestra protección, en vez de poner el foco en los agresores cuestionen el comportamiento de la víctima, mismo hasta el punto de responsabilizarla públicamente de su asesinato. Si no están capacitados para estar al frente de un cargo de esta magnitud que los cesen o que dimitan. No podemos consentir más agresiones", afirman.